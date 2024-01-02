物監局：物管業界冀政府為垃圾徵費安排提供支援及指引 (11:49)

黃江天今早於港台節目《千禧年代》指，業界希望政府向市民加強宣傳和教育，積極跟進物管公司日後的舉報個案，為前線物管人員提供清晰培訓及工作指引，盡早公布指定垃圾袋的購買安排，同時期望政府於措施實施後的首6個月，向全港所有樓宇免費派發指定垃圾膠袋。

物監局行政總裁蕭如彬就表示，現時物管公司對實施徵費細節存有疑問，例如如何處理違規垃圾，處理費用如何攤分等，他指物監局將向環保署徵詢意見。

淘大花園業委會（第二期）主席葉興國於同一節目表示，與管理公司初步商討後，計劃垃圾徵費實施後，不會再派發普通垃圾膠袋，改為首3個月在大廈大堂位置向住戶免費派發10至15個15公升的指定垃圾袋，費用將由管理費支付，若有需要則需另行購買，讓住戶適應，同時亦會向住戶宣傳。

葉興國估計，新例實施初期會有約2成住戶不使用指定垃圾袋，每月需額外花費數萬元聘請人手，處理和分揀不合規垃圾，並購買大型垃圾袋處理，相關費用將由住戶攤分。他指，將安排清潔工人收集垃圾時觀察每層住戶棄置的情况，在措施實施首三個月內只會向違規業主發出勸喻，例如張貼通告及拍門提醒等，若情况未有改善，則會按指引向政府舉報。