物監局：物管業界冀政府為垃圾徵費安排提供支援及指引 (11:49)

垃圾徵費於今年4月1日起實施，物業管理業監管局早前調查發現，約9成物管公司尚未與持份者達成就收費模式等細節共識。物監局主席黃江天表示，垃圾徵費屬全新法例，當中牽涉眾多持分者，理解業界對新措施反應慢熱業界希望政府為前線物管人員提供清晰培訓及工作指引，同時盡早公布安排。有業委會主席就初步計劃，在措施實施首3個月期間，向住戶免費派發指定垃圾袋，並聘請人手處理違規拋棄的垃圾。
黃江天今早於港台節目《千禧年代》指，業界希望政府向市民加強宣傳和教育，積極跟進物管公司日後的舉報個案，為前線物管人員提供清晰培訓及工作指引，盡早公布指定垃圾袋的購買安排，同時期望政府於措施實施後的首6個月，向全港所有樓宇免費派發指定垃圾膠袋。
物監局行政總裁蕭如彬就表示，現時物管公司對實施徵費細節存有疑問，例如如何處理違規垃圾，處理費用如何攤分等，他指物監局將向環保署徵詢意見。
淘大花園業委會（第二期）主席葉興國於同一節目表示，與管理公司初步商討後，計劃垃圾徵費實施後，不會再派發普通垃圾膠袋，改為首3個月在大廈大堂位置向住戶免費派發10至15個15公升的指定垃圾袋，費用將由管理費支付，若有需要則需另行購買，讓住戶適應，同時亦會向住戶宣傳。
葉興國估計，新例實施初期會有約2成住戶不使用指定垃圾袋，每月需額外花費數萬元聘請人手，處理和分揀不合規垃圾，並購買大型垃圾袋處理，相關費用將由住戶攤分。他指，將安排清潔工人收集垃圾時觀察每層住戶棄置的情况，在措施實施首三個月內只會向違規業主發出勸喻，例如張貼通告及拍門提醒等，若情况未有改善，則會按指引向政府舉報。