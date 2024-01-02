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李慧琼倡節日延長鐵路口岸通關時間　有信心於農曆新年落實 (08:38)

大批內地旅客元旦日滯留本港。早前已向內地海關總署建議增加24小時通關口岸的全國人大常委李慧琼亦提出，可在節日或預料有大量人流時，延長鐵路口岸的通關時間，有信心在農曆新年落實。運輸署指，皇崗口岸元旦日凌晨北上旅客較平時多，口岸一帶交通擠塞，跨境巴士困於車龍之中，即使跨境巴士早已安排加密班次，但亦無法接送旅客。

李慧琼認為，內地客元旦滯留的事件肯定令旅客體驗欠佳，但相信即日來回者本身住處鄰近本港，亦不止一次訪港，若當局「經一事，長一智」，與中央政府商量在節日延長鐵路口岸通關時間，以及讓更多口岸24小時通關，料仍可繼續吸引內地旅客訪港。她亦指，鐵路口岸本身因要預留時間維修保養，而未能24小時通關，相信若及早安排和預備，於特定一至兩日延長通關時間亦可行。

運輸署首席運輸主任王伯健指，皇崗口岸繁忙日子雙向過關人流約為每日3萬多人次，但元旦日凌晨零時至清晨6時已有近2.6萬人次過關北上，指大量過關人流令皇崗口岸一帶交通擠塞，口岸一帶交通在元旦日凌晨2時許起擠塞，凌晨3時後車龍一度延至新田公路，跨境巴士困於車龍之中，無法返回市區接送旅客。

王伯建又表示，除夕當日中午已發現由深圳南下的旅客增加，當時經已要求跨境旅遊巴營辦商加密班次，但終因元旦日凌晨交通擠塞，而無法增加服務，而且即日返回內地的旅客亦比預期多。署方稱正研究於關口為跨境巴士設專用行車線，但因涉及清關工作，需與其他相關部門進一步商討，署方亦會研究更改市區跨境巴士站的位置，避免受大型活動引起的封路或改道措拖影響。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平就指，早已計劃在元旦日增加約三分一跨境巴士班次，但因交通擠塞無法落實，指當日前往皇崗口岸的私家車增加，亦屬擠塞原因之一。他建議當局可考慮延長深圳灣口岸的通關時間，讓跨境巴士提供服務。

相關字詞﹕編輯推介 李慧琼 通關

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