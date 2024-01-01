馬頭圍邨除夕奪命火警　女鄰居：兒孫與婆婆晚飯剛離開單位便起火 (22:02)

據悉，杜婦自屋邨落成已開始居於該單位，育有一對子女。女鄰居表示，與婆婆相識數10年，亦有她子、孫電話，方便需要時聯絡。婆婆「好精靈」，可自行出入大廈，子女亦非常孝順。數年前杜曾跌傷手，兒子花費逾10萬元，安排她到私家醫院治療。婆婆早前曾「煲燶嘢」致單位冒煙，幸沒有人受傷，其女兒獲悉事件後，即禁止婆婆開火煮食，婆婆開始在外吃飯或外賣，子、孫亦常到單位探望。

鄰居稱，婆婆約一個月前再次跌傷手，子、孫更多日子前來探望。鄰居續指，火警發生當晚，子、孫與婆婆晚飯後返回，兩人離開約10分鐘就發生火，單位不斷冒煙，只有不斷高叫「阿婆快啲出嚟」，初時仍聽到婆婆說話聲音，其後發生疑似爆炸，亦沒聽到婆婆聲音，其間已即時通知剛離開的子、孫，並告知自己兒子協助聯絡，因他同樣剛外出。其後亦與到場消防稱婆婆在單位。事後獲悉婆婆離世及得悉門外有後備匙，女鄰居稱，「同婆婆咁多年感情好好，真係幫唔到佢，如知到有後備匙或佢近啲門口，可能我哋幾個會救到佢。」