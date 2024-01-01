李家超冀今年搞活經濟及改善民生　陳國基：維護國安續成頭等任務 (13:05)

李家超表示，政府會繼續凝聚市民的腦筋及能力，推廣香港好客及禮貌的服務態度，提供更多具新鮮感及多元化的活動節目，提升香港整體吸引力，振興日夜經濟，促進增長，全面復常；對外會幫助外來企業走進國家市場，亦將國家企業引出去，擔當「超級聯繫人」、「超級增值人」的角色，政府亦會改善民生。他稱會繼續接觸市民，制訂有效政策，解決各種民生問題。

李家超又說，2023年香港有很多好的轉變，包括走出疫情，市民變得更開心；市面熱鬧、經濟重拾活力；政府亦更積極出擊，到世界不同地方開拓商機，而去年初提出的兩個目標，即走出疫情困擾及全力落實《施政報告》措施亦已經達成。

陳國基就於社交網站上發文，指過去一年堅定維護國家安全，時刻警惕和防範「軟對抗」，維護國安將續成頭等任務。今年內會完成《基本法》23條立法工作，聯合《香港國安法》更有效防範、制止和懲治危害國安的行為和活動，並協調政府與各界加強愛國主義教育工作。陳國基亦提及，新一年會繼續推行各項舉措，爭取更多人才落戶香港，並繼續引入不同國際盛事，拓展文化、綠色等特色旅遊，並在全港各區帶動地區經濟。