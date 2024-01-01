新一屆區議員宣誓就任　李家超：必須支持23條立法 (12:03)

今日元旦日，改制後首屆區議會正式上任，區議員宣誓儀式早上在政府總部閉門舉行。李家超在儀式上向區議員致辭，提出四點要求，包括必須擁護《基本法》，並表明區議員須肩負維護國安的重責，支持和配合政府完成23條立法，完善維護國家安全的法律制度和執行機制。他也要求區議員發揮橋樑紐帶作用，做好「上情下達、下情上報」，亦要切實為市民解決地區問題。

麥美娟在宣誓儀式後，被問到多區成立「提振地區經濟工作小組」，她說各區議會將按區情成立委員會和工作小組，由於較多市民關注地區經濟發展，不少區議會成立相關工作小組。

對於區議會要在何時提交建議，麥美娟說區議員上任後將馬上開展工作，而有關地區經濟的工作會持續進行。她指，今屆區議員熟悉地區，能透過發揮地區特色改善經濟，例如將鄉郊盛事發揚光大，有信心市民會認同區議會建議。至於會否就區議會提出的建議批出撥款，她表示區議會可按需要向政府申請撥款舉辦地區活動。

有區議員反映租用議辦遇困難 麥美娟：已與房屋局溝通

今屆區議會設履職監察機制，有報道指部分區議會主席進一步為探訪居民次數等訂立KPI，麥美娟回應稱，區議會按照各區情況設訂不同工作目標和計劃，不可能完全一致，如在新界會要求區議員探訪鄉村和漁民，強調旨在更好服務市民，「目的不只是要大家跑數」。被問到有區議員反映向房屋署租用地方設辦事處有困難，麥美娟透露已與房屋局長何永賢溝通，對方明白區議員冀盡快開設議辦，政府會盡量提供協助。

被問到若區議員在限時前未能開設辦事處會否有後果，麥美娟表示，相信區議員有能力可達到工作目標，若受行政程序影響，區議會主席會盡量提供協助，有信心在主席的支持及協助下，各區議員可完成各項工作指標，「係咪𠵱家講定如果你做唔到就唔緊要呢，我哋梗係唔會咁講啦」，稱他們要有決心及盡力工作。