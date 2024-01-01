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除夕煙花後欲坐跨境巴士不果　大批內地旅客凌晨滯留太子 (09:45)

維港元旦日煙花匯演吸引大批內地旅客來港觀賞，煙花匯演後，凌晨至少逾千內地客湧到太子的通宵跨境巴士站欲搭車到皇崗，但巴士服務有限，大部分人無法購票，有人就抱怨即使持票也無法擠上車。現場有旅客鼓譟，大批旅客在車站外圍的公園、行人路上通宵等車，警員到場維持秩序。

旅發局指長假期有22.3萬旅客訪港，不少為專程由內地即日來回的內地客。今日凌晨煙花匯演後，位於太子始創中心對面的通宵跨境巴士站迅即人山人海，旅客爭相乘搭巴士返內地，但車票早售罄，有旅客就說，網上購票系統「潰了」無法使用，來到車站才知人流如鯽。

記者在凌晨2時半現場所見，大批警員在場維持秩序、指揮交通，不少旅客向警員查詢，警員也說「無票了」。有警員就用揚聲器，告知等候者可搭通宵港鐵到上水站，再轉乘的士到落馬洲過關。不少滯留旅客感到迷惘，車站外圍的行人路及公園，坐滿表情疲憊的旅客。

等候巴士者不少為即日專程來港看煙花的內地旅客。旅客韓小姐說，本打算即日來回，指煙花匯演後已即趕去車站，未到凌晨1時已到達，但已見人山人海，有車票都無法上車。

高先生與太太由深圳來港，是訪港常客，平時也會即日來回，不會租住酒店。他們說煙花匯演精彩，惟無料到無車位返內地，指晚上已無法透通訂票系統訂車票，來到車站始知無票，二人與其他滯留者一起，在車站外的公園坐通宵等候，對此感到無奈。有此辛苦經歷，今後還會否再來？高先生說今次是有點不幸，日後仍會再來港，「但不要再選擇高峰期來香港了。」

相關字詞﹕編輯推介 煙花 旅客 跨境巴士

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