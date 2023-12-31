李家超：2024年會全力拼經濟、謀發展、惠民生 (16:46)

李家超說，環顧全球，外圍環境仍然複雜，地緣政治衝突持續，經濟下行壓力增加，但相信香港在一國兩制下有「背靠祖國、聯通世界」的優勢，在很多方面的復蘇勢頭正面，又說香港已迎來由治及興的發展時機，更「搭上了國家新一輪發展的快車」，要把握時機轉危為機、創造商機，對香港未來充滿信心。

他提到有4點寄望，包括要持續維護國家安全，稱政府正全力準備2024年完成《基本法》23條本地立法，亦會着力提升關鍵基礎設施網絡安全的保護，並擬訂立法建議及有關實務守則，明年內向立法會提交立法草案。他說，會積極開展愛國主義教育，增強市民、特別是青年對國家和中華傳統文化的認同，「使他們自覺維護國家統一和民族團結」。

李家超又說，期望持續提升治理效能，稱區選已順利舉行，希望在新一屆區議會擔任各區議會主席的民政事務專員，更好地協調區議會、三個地區委員會和「關愛隊」，增強地區治理效能，更好地服務社區，回應市民所需。他亦表示，期望繼續排解民生憂難，會凝聚社會力量，建立關愛共融的社區，締造有利家庭發展的環境，提升醫療服務水平，促進廣大勞工階層的發展，並用好香港的教育優勢助青年發展。李家超又期望持續融入國家發展，會帶領團隊全力對接大灣區建設等國家戰略。