明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

孫東：5年引進100重點企業任務難巨　料明年初或更多海外企業落戶 (12:09)

政府近年積極招商引資，創新科技及工業局長孫東於無綫節目《講清講楚》中表示，目前已有30家重點領域企業落戶香港，惟與5年內要引進100家重點企業的目標仍有很大距離，形容任務非常艱巨，會繼續加大工作力度。他又稱，過去一年接觸不少外國企業，指對方仍在了解及觀望香港情况，透露最近正與數間企業商討細節，包括亞洲著名企業，相信明年年初或有海外知名企業落戶香港。

對於目前落戶香港的重點企業主要來自內地，孫東認為，內地企業不代表不好，稱內地科技發展快速，部分企業擁有世上最好的技術，而資金及人才亦國際化。他又認為，香港發展國際創新科技中心處於起步階段，距離近之下，內地企業可最先了解香港情况，故先來港並不奇怪，相信當香港創科生態圈做得更蓬勃，就可吸引全世界的目光。

孫東：資科辦加大壓力測試力度　鼓勵政府部門續推動電子服務

政府部門近月發生系統故障事故，資科辦上月宣布，政府部門推出大型電子服務前，要先交由獨立第三方作負載及壓力測試。孫東表示，資科辦已加大測試力度，確保服務推出時盡量平穩，不會對市民構成困擾，又透露兩周前曾有電子服務未能通過最終壓力測試而未能出台。不過他亦表示，雖然有些部門推出電子政務服務時遇阻礙，但不應受影響，要繼續推動。

《施政報告》提出，政府會成立「數字政策辦公室」，將資科辦與效率促進辦公室合併，孫東表示，新辦公室有助重整政府管治架構及資源調配，盼可更好協調及統籌政府在資訊科技上的管理，及政策和系統的推出。他又表示，會考慮任何改進相關架構的措施，目前正參考內地及鄰近地區的經驗，以找出適合香港的管治方法。

另外，中國載人航天工程辦公室正進行第四批預備航天員選拔工作，孫東表示，香港有多於一人進入最後定選階段，對香港候選人成功入圍有期待及信心，相信很快有好消息可公布。

相關字詞﹕編輯推介 孫東 新興工業 招商引資 資科辦

上 / 下一篇新聞