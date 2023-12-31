孫東：5年引進100重點企業任務難巨　料明年初或更多海外企業落戶 (12:09)

對於目前落戶香港的重點企業主要來自內地，孫東認為，內地企業不代表不好，稱內地科技發展快速，部分企業擁有世上最好的技術，而資金及人才亦國際化。他又認為，香港發展國際創新科技中心處於起步階段，距離近之下，內地企業可最先了解香港情况，故先來港並不奇怪，相信當香港創科生態圈做得更蓬勃，就可吸引全世界的目光。

孫東：資科辦加大壓力測試力度 鼓勵政府部門續推動電子服務

政府部門近月發生系統故障事故，資科辦上月宣布，政府部門推出大型電子服務前，要先交由獨立第三方作負載及壓力測試。孫東表示，資科辦已加大測試力度，確保服務推出時盡量平穩，不會對市民構成困擾，又透露兩周前曾有電子服務未能通過最終壓力測試而未能出台。不過他亦表示，雖然有些部門推出電子政務服務時遇阻礙，但不應受影響，要繼續推動。

《施政報告》提出，政府會成立「數字政策辦公室」，將資科辦與效率促進辦公室合併，孫東表示，新辦公室有助重整政府管治架構及資源調配，盼可更好協調及統籌政府在資訊科技上的管理，及政策和系統的推出。他又表示，會考慮任何改進相關架構的措施，目前正參考內地及鄰近地區的經驗，以找出適合香港的管治方法。

另外，中國載人航天工程辦公室正進行第四批預備航天員選拔工作，孫東表示，香港有多於一人進入最後定選階段，對香港候選人成功入圍有期待及信心，相信很快有好消息可公布。