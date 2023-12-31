陳茂波：必須不斷學習及勇於革新　展望2024年將有更多盛事活動 (10:38)

陳茂波稱，回望今年，香港與内地及國際逐步恢復正常往還，經濟回復增長、失業率回落至低水平、通脹溫和，但同時面對地緣政局緊張加劇、全球供應鏈布局調整、息口持續在較高水平、外圍經濟復蘇力度較弱，及市民和旅客的消費模式改變等挑戰，對香港的商品出口、經濟復蘇，以至資產市場表現帶來一定壓力。

他提到政府今年曾推出消費券、「開心香港」、「香港夜繽紛」等活動，預告明年亦將會有更多盛事活動，以突顯香港中西文化薈萃和多元包容的文化特色，及便捷連通海內外的優勢，相信透過舉辦更多不同主題及內容的活動，並在當中注入更多新元素和體驗，讓海內外旅客更樂意一來再來，讓香港成為公幹出行、文化體驗、休閒旅遊，及家庭樂的理想目的地。

陳茂波又說，政府於過去一年馬不停蹄的「走出去」，出訪內地、東南亞、歐洲、美國以至北非等，講述香港的最新情況和新機遇，同時積極招商引資、吸引人才來港；亦在吸引重點創科企業上取得一定的成績，又加強與中東和東盟地區等新市場在金融方面合作，形容這些努力所播下的種子，會在明年以及往後的日子帶來更為顯著的收成。

他又表示，每到年底總會回望過去，總結經驗，也會展望新一年，為新的挑戰做好準備。陳茂波說，不難發現，每年的挑戰即使圍繞同樣的主題，卻會因新的發展趨勢和環境變化而出現新的考題，意味要不斷探索新方案和新路徑。