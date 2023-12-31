市建局「URA青年說」 助中學生正確理解公共政策知識 學員：明白好政策是環環相扣 (00:05)

計劃以「如何加強業主責任，積極進行樓宇維修及預防性維修」為討論主題，安排了學員接受包括研究分析、政策制定、推廣、演說技巧和團隊合作等一系列領袖訓練。為了建立一眾學員對議題的認知，計劃首先安排學員實地考察土瓜灣舊區內樓齡約50年而欠缺維修的唐樓，了解樓宇失修的成因和後果，讓一眾學員能在計劃的工作坊階段，進一步分析現行樓宇復修策略及提出改善建議。

計劃學員何雅儀表示，計劃讓她發掘到自己對公共政策的熱誠，明白到一個好政策是環環相扣。她經歷為期半年的領袖訓練活動後，與其他完成計劃的學員一樣，不單增加對公共政策的興趣和知識，更受到啟發，希望長大後為社區出一分力，創造社會價值。

考察活動後，「URA 青年說」計劃透過一系列工作坊，讓學員掌握政策制定過程，包括請來政策研究業界代表，講解如何分析公共政策及介紹「強弱危機」（SWOT）等分析工具；由智庫政策研究專家帶領學員分析和了解香港房屋政策制定背後的考量；以及專業學會資深代表講解市建局和專業組織如何合作推動社區資助計劃，鼓勵小區樓宇復修。

此外，針對政策的推廣和公眾溝通，計劃亦安排公共事務及公關顧問，教導學員政策倡議及演說技巧。計劃涵蓋的內容廣泛而全面，除了加深學員對香港公共行政的認識外，更讓他們理解到社會政策的制定過程，以及政策推廣策略的基本技巧。

政策制定離不開立法的流程，工作坊的其中一個重點活動，是由市建局非執行董事、立法會議員鄭泳舜，以審議樓宇維修資助計劃為例，分享議員的角色及工作，以及審議法案的準則和流程。