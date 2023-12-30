李慧琼倡放寬內地旅客免稅額 由5000元增至3萬元 (13:53)

被問到放寬免稅額的成效及本港承載力時，陳勇表示，內地不少一二綫城市，及二三綫城市生活條件有提升，但不少人未到訪過香港，認為本港可以吸引更多當地的優質旅客來港。至於承載力方面，他稱「打開窗會有不想見到的問題」，同意措施考驗香港管理分流，舉例在旅遊區及生活區作更好分流，便可解決問題。

李慧琼表示，會議期間處理13件草案，當中7件通過，包括授權澳門特區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地海域實施管轄，她指出，本港以往有類似做法，如2006年起，於深圳境內的深圳灣西部通道新口岸採取「一地兩檢」模式，當中的港方口岸區實施全封閉管理，由港方人員執法，她建議，本港未來開設新口岸及口岸重建後，若條件容許，冀可採取類似模式，實施合作查檢及一次放行，李慧琼說，已諮詢保安局及海關總署，兩地相關部門均有正面反應。