建造業議會主席何安誠：致命意外多涉工地習慣文化　記分制設獎罰機制料明年上半年推行 (11:25)

何安誠今早於港台節目《星期六問責》表示，建造業過去幾年已就工地安全進行大量工作，但似乎只有向中高層職員成功傳遞相關訊息，前線管理和工友仍未建立相關意識。他指，動態風險評估是由整個行業做，舉例日前赤鱲角升降台事故，倘工程管理或工人事先進行動態風險評估，知悉升降台有機會下墜時，應進行臨時工程把升降台撐起才讓工友施工。

何安誠表示，職安健條例即使加重罰則，由最高罰款50萬增至1000萬元，並有機會入獄2年，但自4月起死亡事故亦未有減少，甚至有所增加，看不到其阻嚇力和影響。對於正醞釀推行的「工人記分制」，何稱，機制針對前線管理人員及工友，因發現今年二十多宗致命事故中，6至7成屬前線人員造成；他指已向發展商、顧問公司、大判、二判、工友及工會等討論記分標準，諮詢亦超過一年，正計劃於明年上半年實拖，希望透過記分制讓前線工友及管理者積極做好工地安全。

何安誠又提到，現時在中央宿舍約有400名外勞，預計明年第三季才有機會達到7000人，議會暫時未考慮第二批輸入勞工何時來港。