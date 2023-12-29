六旬男工聯合醫院地盤受傷斷骨爆肺　地盤逾一周沒報警　醫管局要求徹查 (22:23)

醫管局今晚（29日）發稿表示，昨晚（28日）從傳媒報道得悉，一名受僱於基督教聯合醫院擴建工程承建商的地盤工人，12月20日工作期間發生意外受傷入院。醫管局表示得悉事件後，已即時責成有關承建商徹查及提交詳細報告，解釋為何事發後未有按既定程序向醫管局及聯合醫院詳細通報事件。醫管局下令承建商暫停該地盤涉事範圍內的重型建築工序，包括吊運重物工序，直至採取有效安全措施，確保地盤工人的安全。
醫管局強調，十分關注事件，已責成承建商嚴肅跟進，亦已就事件報警，會全力配合警方及勞工處的調查。受傷的63歲工人，現正於伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。醫管局向該工人及其家屬致以慰問，會繼續為他們提供適切協助。
63歲姓黃男事主及其妻兒向傳媒表示，事主當日下午在地盤工作期間遭鐵支打中，職員沒有報警，而是用天秤將他吊運到平台，再送他到隔壁聯合醫院治理。事主尾龍骨碎裂、肺部受傷，暫時無法正常進食，一度要留醫深切治療部，目前轉到外科病房留醫。事主兒子質疑公司於意外發生後沒有報警，用天秤吊運已經受傷父親的做法亦十分危險，質疑會對父親造成更嚴重傷害。事主兒子稱曾聯絡涉事公司不果，唯有於facebook發貼文尋求幫助，結果公司主動聯絡，要求他刪除貼文，又稱公司已於27日通報勞工處，但仍沒有解釋事主當日受傷的情況。