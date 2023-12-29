六旬男工聯合醫院地盤受傷斷骨爆肺　地盤逾一周沒報警　醫管局要求徹查 (22:23)

醫管局強調，十分關注事件，已責成承建商嚴肅跟進，亦已就事件報警，會全力配合警方及勞工處的調查。受傷的63歲工人，現正於伊利沙伯醫院留醫，情況穩定。醫管局向該工人及其家屬致以慰問，會繼續為他們提供適切協助。

63歲姓黃男事主及其妻兒向傳媒表示，事主當日下午在地盤工作期間遭鐵支打中，職員沒有報警，而是用天秤將他吊運到平台，再送他到隔壁聯合醫院治理。事主尾龍骨碎裂、肺部受傷，暫時無法正常進食，一度要留醫深切治療部，目前轉到外科病房留醫。事主兒子質疑公司於意外發生後沒有報警，用天秤吊運已經受傷父親的做法亦十分危險，質疑會對父親造成更嚴重傷害。事主兒子稱曾聯絡涉事公司不果，唯有於facebook發貼文尋求幫助，結果公司主動聯絡，要求他刪除貼文，又稱公司已於27日通報勞工處，但仍沒有解釋事主當日受傷的情況。