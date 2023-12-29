繼父與繼女非法性交罪成　還押至明年2月求情 (20:12)

被告M.C.C.無報稱職業，被控2項強姦罪及2項屬交替的與年齡在16歲以下的兒童非法性交罪。

控方案情指，X（現17歲）在內地出生，生母Y改嫁被告後，2019年X來港與被告一同居於涉案單位。2019年10月26日至2022年2月28日期間某天，X請求被告給她100元買文具，被告稱條件是「同佢玩」，及後在房內指示X與他性交，X曾表現不情願。事後被告給X 100元，X覺得噁心，不想再留在家。

2021年3月1日至2022年3月30日期間某天，X要求被告給她300元零用錢，被告同樣提出要「玩」的要求，「唔玩就冇錢」，X不情願地跟他入房後遭強姦，X踢開對方後離開。事後被告給X 300元。兩次強姦事件中被告均無使用安全套，Y不在家。非禮控罪則涉及被告用陽具頂X的的臀部。