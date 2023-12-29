警月內拘90人涉網騙及洗黑錢 女護士網戀「愛爾蘭建築師」被騙311萬 (19:34)

秀茂坪警區科技及財富調查組主管周嘉潤偵緝督察表示，今次警方共偵破77宗案件，涉及266名受害人，年齡介乎17至80歲，總損失金額達7700萬港元。案件類型包括網上情緣騙案、投資騙案、求職騙案、網上購物騙案及「猜猜我是誰」電話騙案。被捕人主要為傀儡戶口持有人，報稱學生、家庭主婦、文員、地盤工人、無業等，大部份涉嫌干犯「以欺騙手段獲得財產罪」及「洗黑錢」罪。警方稱，部份被捕人為了數千元報酬借出或賣出其銀行戶口，部分人則在網上認識素未謀面的陌生人，被他們以五花八門藉口借用戶口。當中常見藉口包括訛稱境外生意伙伴剛來港而未開設銀行戶口，需借取戶口，或個人戶口出現問題未能處理匯款。

其中單一損失最高金額的案件是一宗網上情緣騙案，一名45歲女護士於網上認識一名自稱愛爾蘭建築師的人士並發展為情侶，對方稱向她寄出一份貴重禮物，但禮物被海關扣查，需要急需高昂的清關費及手續費，女事主按指示匯款合共311萬港元到去指定傀儡戶口，最終「愛爾蘭建築師」取消社交媒體帳戶並失去聯絡，女事主亦因此欠下巨債。警方就此案拘捕一名傀儡戶口持有人。

另外，有騙徒假扮事主兒子致電聲稱急需保釋金，事主致電兒子確認並無此事，並立即報警。警方接報後到事主寓所附近埋伏，拘捕一名28歲、報稱無業的本地男子，涉嫌向受害人收取「保釋金」，該名被捕人已被落案起訴。