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綠色力量料世紀末高溫觸發死亡個案增　促政府加快落實減少碳排放措施 (18:14)

綠色力量表示，2023年是全球有紀錄以來最熱的一年，亦幾乎肯定可躋身香港最炎熱年份的三甲，稱高溫天氣會增加人們死亡風險，推算本世紀末、即2081至2100年，由高温觸發的死亡個案將比2022年增加24%至2.3倍，導致的經濟損失亦會比去年增加11.1億至110.8億港元，建議政府加強城市的高溫適應能力，並加快落實本港減少碳排放措施。

綠色力量總監鄭睦奇認為，未來高温天氣很可能擴展至夏季以外。他引述天文數據指，增温速度最快的月份都是春、秋兩季，其中由2000年至今年，日平均氣温升幅最快的月份是3月，平均每10年增加攝氏0.74度；其次為11月，平均每10年增加攝氏0.72度；9月亦平均每10年增加攝氏0.65度。

他又引述中文大學就本地高温天氣相關死亡率研究結果，指出當日平均氣温超過攝氏28.2度，每升高1度死亡率將增加1.8%。而根據天文台數據，由2000年至今年，日平均氣温超過28.2度的日子，由70多日增加至100日以上，而每年累積高溫則從80度颷升至近200度，推算香港高溫天氣帶來的相關死亡風險，在過去20多年間大增1.5倍，預期本世紀末由高温觸發的死亡個案數量，將比2022年增加55至554宗，認為情況不容忽視。

鄭睦奇建議政府減少市民暴露在高溫的時間，包括在街上增加遮蔭地方並加強避暑中心服務，又促請加快落實本港減少碳排放措施，以減少由高溫天氣而引致的經濟和人命損失。

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