除夕煙花匯演港九多處6時起分階段封路　警方呼籲市民外出 (17:54)

九龍區方面，警方當晚6時起會封閉西九龍文化區及尖沙嘴市中心近維港一帶；6時半起封閉九龍公園徑北行及天星碼頭巴士站；11時45分起會封閉廣東道、柯士甸道西、山林道及金巴利道等。至於天星碼頭、中港城、中間道及麼地道巴士總站亦會封閉，將分別改道到九龍站巴士總站、高鐵巴士站及加連威老道巴士站。另在紅鸞道及建灣街等設應急封路範圍，因應現場實際人數才考慮封閉與否。

港島區方面，中區、灣仔區、中環灣仔繞道、東區、東區走廊、山頂及灣仔金紫荊廣場均有封路安排。其中灣仔一帶，金紫荊廣場將最早於7時封路；9時半把博覽道、會議道、港灣道及菲林明道等列入封路範圍；10時45分封閉杜老誌道天橋、分域街港灣徑等路段；11時55分則關閉謝斐道、駱克道及盧押道等路段。

至於中區一帶將於9時半，把中環碼頭對出的民光街、民輝街、民耀街及龍和道泊車位等列入封路範圍；10時45分封閉耀星街和龍和道等路段；11時55分則封閉民寶街和金融街等路段。警方指，封路期間所有違泊或阻塞交通的車輛會即時拖走，建議司機留意當晚封路及改道安排，並建議市民出行前瀏覽運輸署網頁，在特別交通及運輸措施中取得最新資訊。

另外，海事處亦會於燃放煙花的躉船停泊範圍分兩階段設禁區。灣仔香港會議展覽中心對開海面的禁區將於除夕中午12時30分至元旦清晨約3時實施；尖沙咀文化中心對開海面的禁區將在近元旦凌晨零時至約1時實施；維多利亞港中部則在除夕晚上11時至元旦凌晨約1時設限制區，除獲特別許可的渡輪可維持服務至晚上11時40分，其他船隻不得進入。