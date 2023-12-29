六旬退休漢認以石擲斃白鷺囚兩個月　官斥行為自私和暴力 (14:49)

辯方求情指，被告文國基（68歲） 過往背景良好和無案底，犯案屬一時愚蠢，希望法庭給予機會。裁判官溫紹明判刑指，在文明社會，人類應該和動物和諧共處，不應危害動物生存；被告以殘忍對待涉事白鷺，行為不文明。

溫官表示，自然環境不僅屬於人類，被告和白鷺同樣有權享用地方，被告根本無權強行驅趕白鷺；被告似乎抱住「我要釣魚，其他人要讓路」的想法，屬態度自私和自我中心。溫官強調，雖然未能百分百肯定被告的舉動導致白鷺死亡，但被告的行為肯定影響白鷺生存，絕不能姑息。溫官採納3個月監禁為量刑起點，被告認罪囚兩個月。

案情指今年10月27日，控方證人於青衣海濱公園目睹被告將石頭丟向白鷺，次數達5至6次，致白鷺不能飛行。控方證人用手機拍片，被告見狀離開。不久被告折返海濱公園，責怪控方證人將片段放上網。在警誡下，被告表示當時想確認白鷺是否生存，後來改稱白鷺阻擋他揮動魚竿，只想用石頭驅散白鷺。白鷺在案發3日後死亡，驗屍發現其背部和頸部瘀傷，因鈍物襲擊所致。