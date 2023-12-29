競委會接受Deliveroo及Foodpanda修條款　餐廳與新平台合作可續受優待 (14:47)

競委會亦提及，由美團營運的外賣平台KeeTa目前於本地外賣送遞市場佔有率超過10%，所以不會視為小型平台，亦代表Foodpanda及Deliveroo仍可要求與其獨家合作的餐廳不得與KeeTa合作。

Foodpanda及Deliveroo作出的承諾，包括修訂條文讓餐廳與新晉或小型平台合作時，不會失去與兩個平台獨家合作時所享有的商業誘因、更易可轉為同時與其他網上外賣平台合作，亦刪除阻止餐廳在自家銷售渠道向消費者提供較低餐點價格的條文。兩大外賣平台亦設有匯報機制，並須在90日內對現有協議作修訂，並通知合作餐廳。

競委會行政總裁畢仲明稱，透過接納Foodpanda及Deliveroo的承諾，競委會為網上外賣送遞市場的現有企業及有意進入該市場的企業，維持一個公平的營商環境。他又認為接受承諾後有3大好處，包括餐廳與小型平台合作及訂定餐點價格時，可享有更大彈性；新晉及小型平台亦可與更多餐廳合作；而外送平台之間的競爭加強，最終亦會為消費者帶來更多選擇，並及可能帶來較高的服務水平和較低的餐點價格。