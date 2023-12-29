四度上訴申撤「有條件釋放令」不果　男子入稟質疑醫管局失職 (14:02)

入稟人為夏志偉，建議答辯方是東區尤德夫人那打素醫院院長、醫院管理局及精神健康覆核審裁處。

入稟狀指稱，夏志偉在1995年被診斷患有妄想型精神分裂症，接受治療後情况穩定，13年間一直正常生活和工作。2010年3月，他在深圳被陌生人打傷右眼和右手，致病情復發，回港後送院，院方根據《精神健康條例》強制他留院，稱期間無人解釋羈留令的法律效力。留院兩個月後，院長基於他「三度與人打鬥」頒下「有條件釋放令」，須按指示覆診、接受社署和精神科社康護士的監察、若違反條件可被召回醫院。

夏志偉一直不知可覆核「有條件釋放令」。4年後，有醫務社工告知他可向精神健康覆核審裁處提覆核，夏其後四度覆核，質疑院方無事實基礎指他有暴力傾向，惟審裁處認為他否定其暴力傾向反映他「不清楚自己的症狀」，悉數駁回覆核。夏一直不知可聘請法律代表及申請法援。審裁處第四度駁回覆核時，委員醫生李穎明有異議，認為無跡象顯示夏的病情再復發或對人有即時嚴重風險，繼續強制接受治療會剝奪他的自由和自主權，對其精神健康不利。15個月後，院方終正式釋放夏，撤銷「有條件釋放令」。

入稟方質疑過程中醫管局失職，沒根據《精神健康條例》第68A條確保病人或其親屬明白羈留令的法律基礎以及申請釋放的權利，亦沒告知病人可聘用法律代表覆核院方決定，不合法作出羈留令及「有條件釋放令」；入稟方強調本案非單一事件，呈上5名病人及親屬的證供，反映這是局方一貫做法。