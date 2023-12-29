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兩男酒店冒警劫性工作者財物被捕 (11:44)

警方拘捕兩名男子，涉在紅磡酒店假扮嫖客偷竊及冒警搶劫兩名性工作者，被捕男子分別31歲及52歲，報稱運輸工人及無業，現正被扣留調查。

首宗案件發生於本月6日，警方於晚上10時半接報，指一名19歲女子於紅磡一間酒店，被兩名陌生男子在房間偷去港幣2.5萬元。另一宗發生於上周六（23日），警方於晚上10時接獲報案，指一名25歲女子於同一間酒店房內遭兩名自稱為警務人員的男子襲擊，其後被搶去3.8萬元，事主手及膝頭擦傷。

九龍城警區重案組督察何冠威表示，調查顯示兩名中國籍女事主為性工作者，透過社交平台招攬客人，並相約客人到酒店房間進行性交易，而兩名涉案男子假扮嫖客進入酒店房間，犯案前並無接受性服務，其中一宗兩人進入房間後冒充警務人員，當時沒有出示警察委任證，亦無表明屬於警方某一特別單位。

經情報蒐集及分析，及翻查大量閉路電視後，成功鎖定兩名疑人身分，並且展開拘捕行動，於前日（27日）及昨日（28日）在旺角及馬鞍山分別拘捕兩名男子，並於兩人寓所搜獲案發時所穿著衣物及手提電話。

警方呼籲如有市民目擊案發經過，請立即與九龍城警區重案組第一隊聯絡，電話3661 7982。警方重申搶劫是非常嚴重罪行，任何人干犯搶劫罪或意圖搶劫而襲擊他人即屬違法，一經定罪，最高可被判終身監禁，市民切勿以身試法。

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