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鍾翰林抵英申政治庇護　懲教署譴責兼發召回令　指監管令不限出入境 (16:51)

前學生動源召集人鍾翰林因分裂國家及洗黑錢罪名被判囚3年7個月，他稱於今年6月5日獲釋後，須遵守懲教署監管令一年，即至明年6月，其間不可離境。鍾翰林今於社交平台稱，獲批到日本旅遊後，已轉往英國申請政治庇護，稱未來會完成學業，「望以流亡港人的身份為香港奉獻我的一切」。

懲教署指，鍾翰林於12月14日通知署方計劃於12月20日到日本旅遊，稱將於12月25日回港，鍾其後於當日指未能趕上飛機，需改於28日返港，但署方在當日未能聯絡鍾，直至今日鍾則於社交網站公布已經抵達英國。懲教署批評，鍾翰林發表危害國安信息及逃避責任，對此強烈譴責，署方已發出召回令，並聯絡執法部門通緝，呼籲鍾翰林返港。

鍾翰林形容在出獄後承受「嚴密監控」，包括國安處會每隔2至4星期要求見面，每次均被約到隨機地點，登上七人車後被載到未知之處，要交代過去數周行蹤，包括曾會面者的中文全名、所到過的食肆酒吧及交談內容。他又說，國安要求他交出銀行戶口資料，不允許他到「特定店舖」工作，並提出要向他支付「線人費」，換取他交出他人資料，並修改監管令內容，不許他公開發言，亦禁止向任何人透露雙方溝通內容。

鍾翰林稱，憂慮國安會待至明年《基本法》23條本地立法後，向他施加額外罪名，故在今年聖誕期間，以調適情緒為由向懲教申請離港到沖繩旅遊，並提交機票住宿等資料，獲懲教署批核。他在當地與英美加三地認識的相關人士及機構求助並共同商討，最後決定循英國的政治庇護程序入境，並在沖繩購買前往英國的機票。

鍾翰林稱，今年9月初的例行約談中，有兩名國安人員提出要他到內地旅遊，稱若他想可作安排，並派人陪他北上；鍾稱不欲北上時，則遭質問是否仍從事危害國安活動。鍾翰林又表示，今年10月起不時會生病，中西醫均診斷他有極大精神壓力及心理因素，導致免疫力下降，並建議他長遠需尋求心理輔導。

鍾翰林接受BBC訪問時亦稱，獲釋後在港承受巨大壓力，失去對生活的控制，一刻都不能放鬆，形容連走路亦有壓力，每分每刻都在想要如何向警察解釋，亦擔心會再次被捕。他說，當他在日本計劃下一步時開始哭泣，稱自己曾想過有一日必須離開，不過仍然沒有做好準備。

相關字詞﹕編輯推介 鍾翰林 港區國安法

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