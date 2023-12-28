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「光城者」策劃炸彈案　3人認罪分別囚2年半至6年 (14:34)

8名男女涉於2021年策劃在法院放置炸彈，被控《港區國安法》下串謀恐怖活動罪，部分為組織「光城者」成員。被指是主腦的時年17歲男生承認國安法控罪，國安法指定法官李運騰今（28日）於高等法院判他入獄6年，另承認交替控罪「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」罪的兩人，則分別判囚兩年半及6年。李官判刑時形容，當時的社會氣氛可輕易扭曲人的道德判斷，各被告為求目的不擇手段，行為令社會曝露於極大風險。

同案4人今年5月承認交替控罪，分別判囚5年8個月及判入教導所。被指為主腦的何裕泓（現20歲）早前承認國安法控罪，今判囚6年。早前承認交替控罪的郭文希（現21歲）判囚兩年半，她正就「光城者」涉串謀煽動顛覆國家政權案在教導所服刑，法庭下令撤銷她剩餘的教導所刑期。今晨承認交替控罪的張昊揚（現23歲）則判囚6年。

控方另透露張昊揚原以控方證人身份指證其他被告，但警方後來懷疑他隱瞞自身罪責，誤導警方，最終改為檢控張。同案被告郭和何亦錄取口供，指證張。至於張原本指證的首被告陳凱量（案發時24歲）在下午提訊，控方正式申請撤控，陳凱量當庭釋放。

李官判刑時指，辯方求情指各被告在2019年社運前均是好學生，求情信描述的被告與案情反映他們的形象嚴重割裂，又形容社會氣氛可扭曲道德判斷，「整件事的敗壞性質，可能將過去有良好品格的人扭轉為激進份子」，但無論各被告犯案時抱持甚麼心態，他們無疑在參與邪惡的計劃。

李官以10年為串謀恐怖活動罪的量刑起點，考慮何裕泓為控方提供有用的證供，以及他認罪，減刑至6年監禁；郭文希則以5年半的量刑起點，因應她認罪及提供證供減刑，再考慮她涉及另案的整體刑期，減刑至30個月；張昊揚的罪責較重，採納8年量刑起點，認罪後減至6年監禁。

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