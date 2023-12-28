人造鑽扮天然鑽出口印度　海關瓦解跨國洗黑錢集團拘4人涉逾5億　 (13:10)

海關今年初針對調查一個活躍香港及印度的跨國清洗黑錢集團，並與印度方面交流情報，發現洗黑錢集團分別於兩地設立鑽石貿易公司。集團利用旗下的香港公司，出口價值較低的人造鑽石到印度，出口時虛報人造鑽石為天然鑽石，誇大貨物價值，印度公司以高價購入，將巨額的懷疑犯罪得益從印度轉至香港。海關指，人造鑽石與天然鑽石價格相差100倍，惟兩者外表相似，需專家鑒定。海關相信集團以「低價高報」手法，從印度跨境轉移逾5億元的懷疑犯罪得益。

海關經過多月調查，上周二（19日）及周三（20日）動員超過40名海關關員執法，突擊搜查全港8個處所，包括4個住宅單位及4個位於尖沙嘴的辦公室住址，以涉嫌洗黑錢拘捕4名年齡介乎30歲至56歲男子，當中3名為非華裔男子，海關懷疑他們於2021年利用名下公司的銀行戶口處理共約5億元犯罪得益。行動中，海關檢獲大量人造鑽石及少量天然鑽石、折合約100萬元的外幣、銀行卡及出入口文件等。

海關財富調查第二組指揮官陳經緯指，海關曾調查被捕人的背景及財務狀况，發現3名涉案非華裔男子長居香港，報稱為公司董事及經理，另一名本地男子則報稱為辦公室助理。調查顯示，被捕人名下公司於2021年內有超過130次申報由香港出口天然鑽石到手印度涉案公司紀錄，每次申報重量約200卡至500卡，價值約200萬至500萬，申報貨物課值超過5億港元，惟經查驗相信大部分貨品均屬人造鑽石。陳經緯表示，由於涉及跨國貿易，加上鑽石容易攜帶，價格高昂，且憑肉眼難以分辨鑽石真偽，增加執法難度。

海關指，涉案跨國集團結構清晰，分工仔細，被捕兩名分別36歲及38歲的非華裔男子相信為集團主腦，他們負責安排鑽石由香港出口到印度，再提交虛假報關資料，同時開設戶口收取懷疑犯罪得益，而30歲非華裔男子則為骨幹，負責招募開設傀儡戶口，進一步處理從海外收到的犯罪得益。另外，被捕本地男子懷疑受他人指示，於本港開設空殼公司及銀行戶口，協助清洗黑錢。調查發現，被捕人於2018年2020年開設多個公司銀行戶口，2021年內收取的款項多來自涉案印度公司，涉款5億港元，金額已佔戶口總存款額約七成半；而且戶口交易頻繁並互相轉帳，可疑資金在短時間內被人轉走。