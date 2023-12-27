尖沙嘴The ONE上月奪命工傷　電工傷頭延醫兩日不治 (22:02)

勞工處回覆指，處方高度關注上月21日在尖沙嘴一個建築地盤發生的一宗致命工作意外，意外中一名男工在工作期間懷疑撞傷頭部，送院後於11月23日不治。勞工處於同月23日接獲警方通知後，已即時派員到意外現場展開調查。勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善建議。若調查發現有違例事項，定會依法處理。由於有關調查工作仍在進行，本處不宜提供相關資料。這宗工作意外初步列為工業意外。

61歲姓何死者是電器技工，與太太育有一名已成年兒子。何生向本報透露，當日經轉折獲悉父親意外受傷消息即趕赴醫院，並向負責處理父親出糧事宜、陪同送院的林生了解情况。林生當時指父親沒有大礙，「整親個頭少少，個頭後面有5毫子大（傷口）」，只是進行檢查，並強調他送院時清醒，救護員為他戴氧氣罩期間亦作出反抗，惟父親延醫兩日證實不治，因覺得案件可疑，傍晚到警署報案，方知警方未有介入調查，「因為如果是工業意外，或者工地出咗事，我相信警方一定會介入」，懷疑有人報案時淡化事件。

本報向警方查詢事宜，警方表示上月21日下午4時40分接獲一名男子報案，指一名男工人於The One商場內工作，其間由兩尺高的梯「跣倒」，在半清醒狀態下送院，案件列「有人意外受傷無需警方協助」處理。何生又指，他們事後曾到工地視察，當時店舖正進行裝修，「現場冇嗰條梯，佢完全執到乾乾淨淨」，只遺下懷疑涉案手推車及電線，不排除意外後現場已被「清理」。家人表示暫未知事主受僱那方，但他們事後曾約見商場代表，詢問可否翻看閉路電視了解詳情，惟對方承諾後卻杳無音訊，至今只知道拉手推車肇禍，被地面的繩絆倒，再撞牆受傷，不過家人對事件存疑。