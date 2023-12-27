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民研擬減少定期電話調查　計劃於國際資料庫公開過往30年數據 (19:14)

香港民研總監鍾庭耀表示，經考慮機構資源及社會對民意數據的使用量，初步決定將成本相對較高的定期電話調查，減少至每兩個月進行一次，但同時增加數據分析及網上意見群組調查至每月一次。鍾稱，現時的政策討論和傳媒報道，越來越少引用具份量和客觀的民意數據，認為現時民意數據作用已不大，希望節省資源，以利用大數據等技術，分析數據庫的資料；他又指，暫時與2至3間國際學術機構達初步共識，計劃把過去30年的數據逐步於國際資料庫公開。

鍾庭耀表示，民研的發展視乎社會對專業和客觀的民意數據的訢求有多少，包括政府、議員及傳媒如何引用數據，而民研自今年7月起開設收費平台後，沒有有人付款下載調查報告。他又指，今屆區議會選舉，看不到開放社會所引伸出來的民意訴求，「沒有數字可言」，普遍人亦只認為「平平安安又過咗喇」。

鍾庭耀又指，現時部分調查基於種種原因不能公開發放，但民研仍有堅持調查，全因相信數據總有一日有用。對於23條立法對調查的影響，他稱民研將一如以往守住一條線，「就係永遠都係奉公守法」，所有研究皆在合法的框架下進行，而法例將來如何轉變、紅線的界定等，則有待觀察。

香港民研於12月進行年終調查，隨機抽樣電話訪問501名香港居民，結果顯示，預期來年香港整體發展的樂觀淨值為0個百分點，較去年急跌28個百分點，跌幅顯著；40%受訪者預期來年香港的發展較今年好，認為會惡化的則同樣佔40%。至於巿民對香港過去一年整體發展的滿意比率為35%，按年升4個百分點；不滿比率為46%，按年下跌4個百分點。

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