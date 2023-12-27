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醫衛局推精神健康支援熱線「18111」　24小時運作全年無休 (17:28)

政府早前公布擬今年內推出精神健康支援熱線。醫務衛生局今日（27日）公布「情緒通」精神健康支援熱線「18111」正式啟用，每日24小時全年無休運作，針對不同背景和年齡層，整合過往20多條不同服務熱線，支援和轉介有情緒需要者。

醫衛局長盧寵茂出席啟動禮致辭時稱，「18111」非常易記，代表覆蓋18區，當市民一有需要，可透過一條熱線提供一站式服務。他稱熱線確保在不同時間均有至少6名職員接聽，如有需要可再增人手；若無人接聽，系統會自動錄音並確保30分鐘內回電。

醫衛局轄下精神健康諮詢委員會主席林正財說，政府將透過熱線蒐集數據，了解致電者情緒及服務需要，以檢討熱線運作，並會考慮將熱線擴至其他通訊和社交媒體。前主席黃仁龍稱，有情緒需要者未必會主動尋找途徑求助，且有時情况危急，期望熱線成為深入民心的號碼。

黃仁龍早前提出建議由高層次跨部門領導精神健康工作，盧寵茂回應稱，精神健康不單純是醫療問題，牽涉教育、家庭、社福及安老等，須跨部門綜合處理，而現時精神健康諮詢委員會已為跨部門參與。林正財則稱，現時社會議題愈趨複雜，難單靠單一部門、委員會或個人統領，須各部門互相溝通。

醫管局已落實精神病患「有條件釋放令」自動覆核期被指成效存疑，盧寵茂回應稱釋放令須平衡病人治療目標及社會看法，認為機制行之有效。

相關字詞﹕編輯推介 精神健康 醫務衛生局 盧寵茂 林正財 黃仁龍

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