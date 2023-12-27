機場三跑填海用砂供應商涉挪用公款　判囚14個月 (16:22)

兩名被告分別是黃斌漢（63歲，駿豐工程有限公司(駿豐)經營者）及其兒子黃汝鏗（28歲，駿豐董事兼股東）。

案情透露，駿豐是三跑項目供應商，主要供應填海用砂。黃斌漢曾任駿豐其中一名董事兼股東，於2020年5月中辭任董事，其後並將所有股份售予君德集團有限公司(君德)，但依然負責駿豐的日常管理工作，並且為駿豐一個銀行戶口的唯一帳戶簽署人。

黃汝鏗於2019年7月獲駿豐聘任，負責處理該公司的帳目及財務事宜。2020年7月至12月間，黃斌漢曾3次簽發支票，從駿豐的銀行戶口提取3筆款項共35萬元，惟黃汝鏗並沒有向君德報告該三項交易。廉署調查顯示，黃斌漢提取該些款項以應付家庭開支。

廉署2022年8月採取「暴雪」執法行動，拘捕多人就三跑項目分判合約涉嫌貪污，經深入調查後於今年2月至4月期間，分五宗案件起訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名，被告包括香港機場管理局(機管局)前高層人員及三跑項目工程分判商代表，涉案賄款共約770萬元，所涉分判合約及物料訂單總值2.6億元。

黃斌漢除涉及今日判刑的盜竊案外，將於明年3月15日與其餘四宗案件的八名被告在區域法院應訊。