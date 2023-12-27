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加籍越南漢謀殺罪成申上訴被駁回　終院判辭稱無合理可爭辯之處 (16:08)

油麻地碧街7-Eleven便利店男店東7年前遭偷薯片的加籍越南漢用利刀插傷，6日後死亡。越南漢早年就謀殺罪受審，被陪審團裁定罪成，判囚終身，他不服定罪向終審法院申請上訴許可，兩周前被駁回。終院今（27日）頒判辭指，申請方主張申請人受挑釁犯案，但上訴理據圍繞申請人的精神狀況，指兩者概念有異，申請方的理據無合理可爭辯之處。

申請人Bui Van Cuong（案發時32歲）被控於2016年3月14日謀殺事主鄭嘉沛（38歲）。據控方案情，申請人2016年3月8日進入涉案便利店取走薯片，事主見狀截停他，申請人當著對方面吃薯片，隨後在附近超市拿走一把刀，折返到便利店插向事主，其間說了數次「你會死」（You’re gonna die)，隨後離去。過程被閉路電視拍下，申請人翌日被捕，聲稱被惡魔附身。

申請人曾向上訴庭申請上訴許可，但今年3月被拒絕，主要爭議案發時受挑釁犯案，申請方其後以相同基礎申請終院的許可。終院法官在判辭引述原審證供，指事主曾向申請人揮拳，但控方對此有爭議，閉路電視片段亦不支持說法。申請方又稱，申請人當時非常沮喪，不但未能如願到內地做僧人，亦身無分文、居無定所，同時有自言自語、妄想等表現，惟原審法官引導陪審團時無提及申請人的個人情況，構成實質和嚴重不公。

終院法官指，事主無針對申請人的個人情況挑釁，因過度反應而作出的涉案行為亦並非受挑釁的辯護理由，故應只集中於是否因聲稱的事主揮拳導致申請人失去自控能力。上訴庭法官已考慮所有相關因素，並拒絕申請方欲提交額外的精神科報告，以證明申請人當時精神失常，終院法官認為這正顯示申請人的行為與受挑釁無關。終院最終駁回申請。

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