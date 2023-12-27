明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

內地碩士生倒斃粉嶺街頭　警拘3人涉誤殺及阻止合法埋葬屍體 (13:09)

【14:26更新】上周六（23日）早上8時許，警方接報一名男子倒臥於粉嶺馬會道粉嶺圍路邊，救護員到場證實該名22歲男子當場死亡。警方經調查認為案件有可疑，初步相信疑涉及毒品派對，其後拘捕3名男子（20至62歲）涉嫌誤殺及阻止合法埋葬屍體。3人稍後將分別被暫控「誤殺」，「非法處理屍體」及「販運危險藥物」罪，案件明天（28日）於粉嶺裁判法院提訊。

中午12時45分，警方封鎖涉案村屋進行案情重組，其中一名被捕男子黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，由多名重案組探員押解到場。警方較早前亦帶備假人等道具到涉案村屋。

大埔區助理指揮官（刑事）鍾志強警司表示，警方上周六（23日）早上八時接獲市民報案，指粉嶺圍一棟村屋附近空地發現一名男子倒卧地上，昏迷不醒，救護員證實該名男子明顯死亡。死者當時身穿長袖衛衣、長褲，身上沒有任何財物及身份證明文件。經法醫初步檢查，發現死者頭部左後方有約4厘米的擦傷，右大腿有一厘米的擦傷，並沒有明顯致命傷痕。現場亦無打鬥痕跡。由於現場情況不尋常，案件交由大埔警區重案組第三隊跟進。

警方經調查，相信死者是一名內地來港修讀碩士的22歲姓許中國籍男子，其後迅速鎖定粉嶺圍一個可疑單位，前日（25日）進行突擊搜查，在屋內發現51歲姓關及20歲姓鄭男子，以及少量懷疑冰毒。 調查顯示，死者上周五（22日）到訪上址，與5名男子開派對，其間有人為他注射懷疑冰毒。死者昏迷及懷疑死亡，5人將死者抬離案發單位並棄置於空地。警方拘捕該兩人，涉及罪名包括「誤殺」及「非法處理屍體」，昨日凌晨再於上水坑頭村拘捕另一名62歲男疑犯，涉嫌干犯「誤殺」及「非法處理屍體」罪。警方指，5人透過交友程式認識，部分人有能力取得毒品，涉「誤殺」兩名男子涉及注射毒品程序。警方表示，案發時各人是否吸食毒品為調查方向之一，案發現場與死者倒臥位置相距約20米。

建築工人鄭生示，上周六早上約8時開工，與工友在附近空地發現死者，當時他身體僵直且發黑，身上只穿著上衣，下身穿著黑色內褲。他稱最初僅以為他凍死，遂通知村長並報警，大批警員到上址調查。他表示曾見男事主於村內出入，相信是村屋租客的朋友，他指「呢條村一向都好太平」，未料有人棄屍。

相關字詞﹕誤殺 阻止合法埋葬屍體

上 / 下一篇新聞