內地碩士生倒斃粉嶺街頭　警拘3人涉誤殺及阻止合法埋葬屍體 (13:09)

中午12時45分，警方封鎖涉案村屋進行案情重組，其中一名被捕男子黑布蒙頭、腰纏鐵鏈，由多名重案組探員押解到場。警方較早前亦帶備假人等道具到涉案村屋。

大埔區助理指揮官（刑事）鍾志強警司表示，警方上周六（23日）早上八時接獲市民報案，指粉嶺圍一棟村屋附近空地發現一名男子倒卧地上，昏迷不醒，救護員證實該名男子明顯死亡。死者當時身穿長袖衛衣、長褲，身上沒有任何財物及身份證明文件。經法醫初步檢查，發現死者頭部左後方有約4厘米的擦傷，右大腿有一厘米的擦傷，並沒有明顯致命傷痕。現場亦無打鬥痕跡。由於現場情況不尋常，案件交由大埔警區重案組第三隊跟進。

警方經調查，相信死者是一名內地來港修讀碩士的22歲姓許中國籍男子，其後迅速鎖定粉嶺圍一個可疑單位，前日（25日）進行突擊搜查，在屋內發現51歲姓關及20歲姓鄭男子，以及少量懷疑冰毒。 調查顯示，死者上周五（22日）到訪上址，與5名男子開派對，其間有人為他注射懷疑冰毒。死者昏迷及懷疑死亡，5人將死者抬離案發單位並棄置於空地。警方拘捕該兩人，涉及罪名包括「誤殺」及「非法處理屍體」，昨日凌晨再於上水坑頭村拘捕另一名62歲男疑犯，涉嫌干犯「誤殺」及「非法處理屍體」罪。警方指，5人透過交友程式認識，部分人有能力取得毒品，涉「誤殺」兩名男子涉及注射毒品程序。警方表示，案發時各人是否吸食毒品為調查方向之一，案發現場與死者倒臥位置相距約20米。

建築工人鄭生示，上周六早上約8時開工，與工友在附近空地發現死者，當時他身體僵直且發黑，身上只穿著上衣，下身穿著黑色內褲。他稱最初僅以為他凍死，遂通知村長並報警，大批警員到上址調查。他表示曾見男事主於村內出入，相信是村屋租客的朋友，他指「呢條村一向都好太平」，未料有人棄屍。