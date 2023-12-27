前區議員助理涉收賄款助租場判囚4個月　須向民政署賠償2.5萬元 (11:09)

被告梁如娟（63歲）原被控13罪，早前承認其中5項代理人接受利益罪以及3項欺詐罪，其餘控罪獲撤。

辯方資深大律師蔡維邦求情指，背景報告顯示被告積極做義工，對案件有悔意，而被告在社會工作經驗較短，「唔多唔少對法律知識薄弱」，才犯下不幸錯誤。辯方又指，被告不是貪婪的人，冀法庭考慮她還押時承受牢獄之苦，判處較短刑期。

裁判官黃國輝判刑指，被告案發時任職區議員助理，她面對的並非單一控罪，而是一段時間內的多項控罪，具有持續性。裁判官又指，被告每次收取500元賄款，行為屬於欺詐，故採納7個月為量刑起點。

裁判官考慮被告紀錄良好，本案亦有少許檢控延誤，酌情減刑至6個月。被告認罪獲扣減三分一刑期，判囚4個月，所有控罪刑期同期執行。裁判官亦下令被告向周永勤賠償2500元的涉案賄款，並向民政署賠償逾2.5萬元的場租損失。