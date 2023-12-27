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前區議員助理涉收賄款助租場判囚4個月　須向民政署賠償2.5萬元 (11:09)

元朗區前區議員周永勤任內一名63歲女助理，涉嫌收取2500元「利是」賄款，協助一個歌唱社多次申請使用元朗社區會堂。她承認代理人接受利益等8罪，今（27日）於屯門裁判法院判刑。裁判官黃國輝表示，控罪時間橫跨近一年，被告屬持續性犯案，判囚4個月。裁判官亦下令被告向周永勤賠償涉案2500元，並向民政署賠償逾2.5萬元。

被告梁如娟（63歲）原被控13罪，早前承認其中5項代理人接受利益罪以及3項欺詐罪，其餘控罪獲撤。

辯方資深大律師蔡維邦求情指，背景報告顯示被告積極做義工，對案件有悔意，而被告在社會工作經驗較短，「唔多唔少對法律知識薄弱」，才犯下不幸錯誤。辯方又指，被告不是貪婪的人，冀法庭考慮她還押時承受牢獄之苦，判處較短刑期。

裁判官黃國輝判刑指，被告案發時任職區議員助理，她面對的並非單一控罪，而是一段時間內的多項控罪，具有持續性。裁判官又指，被告每次收取500元賄款，行為屬於欺詐，故採納7個月為量刑起點。

裁判官考慮被告紀錄良好，本案亦有少許檢控延誤，酌情減刑至6個月。被告認罪獲扣減三分一刑期，判囚4個月，所有控罪刑期同期執行。裁判官亦下令被告向周永勤賠償2500元的涉案賄款，並向民政署賠償逾2.5萬元的場租損失。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 周永勤

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