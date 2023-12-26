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環保署向「綠在紅磡」發警告信　要求「綠在區區」假期加額外服務 (23:26)

多個「綠在區區」回收站於聖誕假期休息，傳媒報道有市民直接將回收物放在回收站門外，導致雜物堆積，甚至阻礙行人路。環保署今晚（26日）發稿指，十分關注「綠在紅磡」在過去的聖誕節假期後出現大量回收物堆積門外的情況，已經向「綠在紅磡」營辦團體發警告信，並要求所有「綠在區區」營辦團體未來必須在假期期間提供額外服務。

環保署表示，得悉「綠在紅磡」門外堆積大量回收物件之後，已即時責令營辦團體改善，營辦團體亦已於今早（26日）清理所有置於其門外的回收物。環保署稱，早前已發出指引，要求各營辦團體於假期期間特別留意和處理可能出現回收物堆積問題，環保署會就此事件向「綠在紅磡」營辦團體發警告信，要求確保不能再有同樣情況。

另外，為免同類事件再發生，環保署會要求所有「綠在區區」營辦團體未來必須在假期期間提供額外服務，定時清理置於門外的自助回收籠或回收箱內的回收物，同時亦必須提升閉路電視的遠距離監控功能，加強監察設施門外情況，確保能適時安排員工清理門外回收物。

環保署表示，為配合明年都市固體廢物收費的實施，環保署持續擴展社區回收網絡「綠在區區」，以加強地區回收配套設施。除聖誕節和農曆新年假期外，共33個「回收便利點」全年開放，營運時間為早上9時至下午7時。各「回收便利點」均在門外設置自助回收箱，但當回收箱已滿時，市民應避免把回收物放在門外，以免對附近居民及環境造成影響。

相關字詞﹕綠在區區

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