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測量師指蟠龍半島僭建問題複雜　構築物規模大 (12:44)

繼港島大潭紅山半島9月初揭發僭建及霸佔官地問題，屋宇署及地政總署於本月於屯門蟠龍半島展開巡查，並向20間獨立屋的業主發出清拆令及「釘契」。測量師學會前會長何鉅業表示，蟠龍半島的僭建問題比紅山半島更為複雜，因部分業主與政府簽訂短期租約，部分用地未必屬違規；加上蟠龍半島的構築物規模較大，例如有兩層平台、獨立屋連花園的長度超出短期租約地段以外範圍。

何鉅業今早（26日）於港台節目《千禧年代》稱，蟠龍半島業主除了在原本地段建屋外，也有部分與政府簽訂短期租約，按初步資料，看到有部分短期租約土地有構築物，但資料上並無顯示該些構築物有否經正式審批；他按初步資料發現，有部分構築物超出短租地段以外範圍，「往外可能仲有好幾米或十多呎的地方都霸佔」。

至於蟠龍半島的僭建所致的山泥傾瀉風險，何鉅業稱，蟠龍半島的岸邊有較多岩石，承重會較穩固，相信風險不及紅山半島的陡峭泥坡大。他指，僭建地方接近海邊，若要使用大型機械亦不容易，故修復工程具一定難度，但一定做到，因斜坡位置不及紅山半島高，只要小心和按部就班處理即可。

何鉅業稱，政府以往容許位於偏遠、相對低密度發展的地段，沒有發展空間的獨立屋，以短期租約形式，租借官地作花園用途，但以往政府的監管和檢控不多。他認為，屋宇署和地政總署，應盡快就規管官地短期租約設立完善的合作機制，方便屋宇署辨識和規管出租的官地；同時亦要提高佔用土地的罰則，及加快檢控程序。

相關字詞﹕編輯推介 蟠龍半島 僭建 紅山半島 何鉅業

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