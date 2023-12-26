測量師指蟠龍半島僭建問題複雜　構築物規模大 (12:44)

何鉅業今早（26日）於港台節目《千禧年代》稱，蟠龍半島業主除了在原本地段建屋外，也有部分與政府簽訂短期租約，按初步資料，看到有部分短期租約土地有構築物，但資料上並無顯示該些構築物有否經正式審批；他按初步資料發現，有部分構築物超出短租地段以外範圍，「往外可能仲有好幾米或十多呎的地方都霸佔」。

至於蟠龍半島的僭建所致的山泥傾瀉風險，何鉅業稱，蟠龍半島的岸邊有較多岩石，承重會較穩固，相信風險不及紅山半島的陡峭泥坡大。他指，僭建地方接近海邊，若要使用大型機械亦不容易，故修復工程具一定難度，但一定做到，因斜坡位置不及紅山半島高，只要小心和按部就班處理即可。

何鉅業稱，政府以往容許位於偏遠、相對低密度發展的地段，沒有發展空間的獨立屋，以短期租約形式，租借官地作花園用途，但以往政府的監管和檢控不多。他認為，屋宇署和地政總署，應盡快就規管官地短期租約設立完善的合作機制，方便屋宇署辨識和規管出租的官地；同時亦要提高佔用土地的罰則，及加快檢控程序。