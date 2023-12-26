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邵家輝：整體聖誕假期零售市道一般 (10:44)

今日是聖誕節長假期最後一日，批發及零售界立法會議員邵家輝表示，今年本港聖誕節零售業市道一般，除個別連鎖化妝品店推出較多優惠，生意額錄得雙位數字升幅外，普遍零售銷情「麻麻地」，例如珠寶業界早前預料今年生意額約一成增幅，但最終整體生意只跟去年持平。

邵家輝今早在港台節目《千禧年代》指，聖誕節期間遊客區的生意較好，但普遍民生區的銷情一般。他觀察到近日到尖沙嘴一帶人流很多，部分地方甚至需要封路，整體氣氛良好，但礙於全球經濟疲弱，本地市民和內地旅客的消費力都不及疫情前。他表示，近日不少市民出外旅遊，加上現時北上消費的性價比較高，交通方便，很多市民都趁假期北上消費。

他認為，除了政府舉辦不同活動刺激人流外，業界亦要提升服務文化，他指，很多市民反映現時外出用膳，「好似畀人趕鴨仔咁，好少聽到話啲服務員態度令人好滿意」，他希望業界透過補充勞工計劃等可以改善現時人手不足的情況。

蘭桂坊協會總監張素媚則表示，聖誕節的蘭桂坊人流明顯較去年少，例如由以往的下午2時起已有人潮，至今年到傍晚5至6時才開始多人，而今年聖誕日仍未滿座，較以往預約爆滿的情況明顯有分別。她認為，今年的入境旅客數量不足以抵銷出境港人數目，建議政府多舉辦大型音樂會，或邀請國際知名歌手來港演出，吸引更多海外旅客。

相關字詞﹕編輯推介 零售界 邵家輝

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