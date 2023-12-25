警方平安夜前後打擊酒駕藥駕　共拘捕22人 (21:11)

新界南總區交通部執行及管制組、道路安全組與新界南機動部隊人員於12月23日晚上至25日凌晨時分，在區內進行「田狩」行動，包括在區內不同的酒吧和食肆派發傳單，向市民宣傳切勿酒後駕駛和藥後駕駛，以及於各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊聖誕節長假期酒後和藥後駕駛罪行。

行動中，警方共拘捕21名本地男子及1名本地女子，年齡介乎25至60歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「危險駕駛」，其中5人被發現為被通緝人士。整個行動中，警方合共向1347名司機進行酒精呼氣測試，截查了455名人士，搜查了141輛汽車，並對違例司機發出了29張定額罰款告票並扣查了4部懷疑非法改裝的車輛。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。