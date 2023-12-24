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競委會：沒有與美聯達成和解協議　會考慮不同形式執法 (12:07)

美聯上月因涉嫌合謀訂定新盤銷售回佣比率，被競爭事務委員會控告。競委會主席陳家殷今於無綫《講清講楚》上表示，案件已進入司法程序，案件管理會議定於明年3月進行，稱沒有與美聯的業務實體達成和解協議，但競委會「門打開」， 會接受涉合謀的答辯人想和解。

陳家殷又指，競委會採用訴訟或非訴訟方式執法，例如合作協議、和解、接受承諾等，稱非要所有案件都「打到底」，會考慮以不同方式處理或執法。他說，如果案件涉及競爭法重要原則，會希望法庭可釐清；但若未有涉重要原則，競委會亦不想不必要地使用太多公帑，將司法程序拖長。

競委會成立8周年，陳家殷說，已針對48間業務實體執法，共涉及70多位涉案人士，當中有15宗入稟法庭。他說，香港採取「司法模式」執法，即由競委會搜集證據後，再由競爭事務審裁處處理，因涉及司法程序故處理時間較長，舉例指2020年3月就教科書疑合謀定價案件入稟法庭，排期至2024年4月，認為相關情况是一種挑戰，甚至令人擔憂對執法進度有影響。

被問到香港的執法模式是否要轉為「行政執法模式」，即由相關執法機構直接裁定有關行為是否違反法例及如何處分，陳家殷認為未必可行，因未必有足夠專才或案例。展望將來，他說正構思明年底在港舉行大型國際論壇，邀請海外及內地的相關執法機構人員來港交流，希望日後競委會可以多發揮橋樑的角色。

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