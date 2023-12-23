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12人涉理大外暴動判囚26個半月至35個月　男翻譯員涉襲擊警長另囚56個月3周 (13:54)

2019年11月理工大學爆發激烈警民衝突，多人前往理大校園營救被困示威者，涉及19人被控暴動等罪的案件，其中罪成的12人今（23日）在區域法院判刑。法官林偉權認為，多名被告參與性屬於低，就其中9人判監26個半月至35個月，另違反蒙面法的兩人判監34個月，餘下一人涉向警長施襲連同傷人罪成共判囚56個月3周，為本案被判最重的被告。

被告為學生禤曉諾（22歲）、搬運工人鄺小凡（24歲）、科技公司操作員李沛珊（26歲）、送貨員柯仁龍（22歲）、從事翻譯的溫皓忠（30歲）、前研究助理譚俊輝（23歲）、剛畢業的大學生謝兆龍（23歲）、健身教練吳日軒（22歲）、遊戲機中心副經理黃文浩（26歲）、升降機技工梁錫俊（26歲）、救生員陸偉恒（24歲）及擔任行政工作的林浩陽（29歲）。

上述有8名被告開審前認罪，辯方求情稱，他們有悔意、坦承責任，惟法官關注，有被告於案件排期後約20個月才表明認罪，被告應盡早決定答辯意向，問為何他們不能快點考慮？有辯方解釋，因法援安排他從另一名大律師接手本案，故稍遲才能給予法律意見。法官質疑被告是否先前「聽錯」法律意見，辯方澄清不是作出投訴、事前的指示並非有錯。

法官判刑指，理大事件持續一段時間，校園維修費用涉及三億，有警員被汽油彈傷及，沒有證據顯示大部分被告使用武力，他們身處現場為示威者壯大聲勢，法庭不肯定校園損毀何時造成，並不會亂作推敲及算在被告身上。

法官認為多名被告的參與性屬於低，分別就他們認罪或同意大部分案情，以及年輕等扣減刑期。至於被告温皓忠另承認「有意圖而導致他人身體受嚴重傷害」罪，溫以錘仔襲擊正在執勤的警長頭部，屬加刑因素，他意圖搶犯令罪行性質嚴重；雖然警長戴有頭盔，亦須接受手術移除腦內瘀血。溫就兩罪被判56個月3周，為本案刑期最重。

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