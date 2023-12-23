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楊何蓓茵：公務員以私人身份發表意見非「免死金牌」　倘內容被公開亦需負責 (11:32)

政府日前公布更新版《公務員守則》諮詢稿，當中列明公務員不可以公務員身分批評任何政府政策，公務員事務局長楊何蓓茵表示，公務員發表意見時要小心，即使表明是以個人身分發言，也不是「免死金牌」，倘私人談話内容被公開，亦需為其負責。

楊何蓓茵今早於商台節目《政經星期六》指，公務員可決定在甚麼場合發表意見，講不講，甚至講多少都由其自行判斷，故以個人身分發表並非免死金牌，若私人談話內容被傳出去亦需負責，又認為公務員說話時需小心，注意場合和對象。

對於公務員以個人身分發表意見的空間，楊何蓓茵指，公務員越高級，空間越小，因市民會容易將其言論及行為與公職扯上關係，認為公務員不論在實體或網上生活也要慎言。她稱，公務員並非完全沒有空間說話，仍可就政府政策和服務表達意見。

至於工會為員工爭取薪酬、福利亦合理，但若活動以激進方式，阻礙政府施政等，則「不單止踩界，仲過界」。她指，任何機構舉辦遊行、集會和示威等都要小心，因較容易鼓動參加者情緒，出現秩序問題。

楊何蓓茵稱，公務員並非普通工作，而是特區的僱員，特區是國家的一部分，故有責任維護國家安全。她指，過去的確有批評指公務員按本子辦事和僵化，而地緣政治和時局轉變快，公務員亦需與時並進，才能符合市民期望。

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