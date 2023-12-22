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男子涉背包藏武器罪成　官稱其他人無原因插贓嫁禍 (17:37)

2019年8月31日港鐵太子站衝突，警方在油麻地站月台掃蕩時檢獲一個藏雷射筆、摺刀等的背包。27歲男售貨員當場被捕，被指背包內載有其身分證及個人八達通，他早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪受審。裁判官林子康今（22日）在九龍城裁判法院裁定他罪成，指其他人並無原因將被告的身分證放入該背包、插贓嫁禍，下令先索閱他的背景報告，押後至明年1月5日判刑，其間須要還押。

被告馬俊仁（27歲）被控在油麻地站月台攜有一枝雷射筆、一個錘子連一把摺刀、一把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。綜合3名警員較早時的證供，當日被告步出升降機曾逃走反抗，他遭制服後無搜出可疑物品，惟警員在升降機檢取涉案背包，警員不知誰人接觸過背包。

林官今分析證供指，案發時混亂及發生緊急情况，警員的供辭有時間誤差可以理解，遂接納三人供辭。雖然有警員不肯定在現場取得的背包是否涉案證物，但其同僚表示當天只接手檢查該一個背包。

辯方在本案爭議證物鏈之間存有空隙，林官留意到無證據顯示背包屬誰、有否被人「加減」物品，但被告選擇不作供，沒證供指警員搜出身分證後插贓嫁禍，他人沒有原因、機會或可能把被告的身分證放進另一背包，警員又稱涉事背包拉鍊緊閉。

林官認為，不可能有人在短時間內擺放武器入背包，被告可能在危急混亂之際，忘記或不夠時間從背包取回身分證，故唯一不可抗拒推論是被告攜有背包內物品，用作攻擊或傷害他人。

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