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海關大馬抵港擺設檢47公斤海洛英　4人被捕 (15:43)

海關在12月20日在馬來西亞抵港空運貨物檢獲47.1公斤海洛英，市值3700萬，另拘捕4人，其中兩人將被起訴販運危險藥物，明日（23日）在觀塘裁判法院提堂。

海關毒品調查科毒品調查第二組高級調查主任楊偉漢表示，關員在12月20日查驗一批由馬來西亞抵港、報稱裝飾物的空運貨物，發現為懷疑海洛英，該批懷疑海洛英被倒模成兩件共重約47.1公斤和表面抹上塗層的擺設品。

關員部署監控遞送行動，發現一名25歲無業男子在油塘物流中心分發站收貨，並登上客貨車，關員遂拘捕25歲收貨男子及58歲客貨車男司機。海關經調查後相信貨物將運往中西區一住宅，在該住宅大堂及有關單位內拘捕32歲報稱保險經紀的男子及21歲女子，單位內亦檢獲海洛英包裝及吸食工具。25歲無業男及32歲保險經紀將被起訴販運危險藥物，據悉為販毒集團骨幹，21歲女子獲准保釋，58歲司機則已獲釋。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

楊偉漢稱，販毒集團角色、分工仔細，會盡量避免親身接觸貨物或毒品，但今次行動已成功阻截毒品進入本地市場。楊重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及終身監禁，呼籲市民在不確定物品屬性時，切勿為他人運送物品。

相關字詞﹕販運危險藥物

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