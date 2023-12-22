涉襲擊咬甩趙家賢耳朵　涉案20歲學生改為不認罪　准押後另聘私狀 (13:32)

4名被告依次是咖啡師張潤鋒(25歲)、侍應容志強(32歲)、文員鄭朗穎(25歲)及大專生徐俊傑(20歲)。徐甫開庭指，將解僱代表律師及改為不認罪，暫委法官高偉雄要求徐給予改變答辯的理由，徐支吾以對，高官追問「喺咪話律師俾錯法律意見？」徐表示同意。

法援署代表指，過去向徐多次確認他維持認罪，今日開庭前最後一刻才知他改變想法，署方會研究能否為徐委派另一大狀。徐表明毋須法援，冀獲准保釋以覓私狀。惟高官拒批其保釋申請，下令他須要還押至明年1月8日再提訊，屆時他一定要有法律代表。

辯方就其餘3名被告求情，指各被告非有預謀行事，因為陳真是突發地襲擊途人。代表鄭朗穎的大律師指，本案「私了」源於陳真傷人案，「佢用刀傷害一名男途人，用刀插一名無辜女士5下，再襲擊一名女士，同咬甩一名議員耳朵」，這與上訴庭處理的因政見不同而「私了」案有所不同，並指鄭當時因年輕及情緒激動，才將自認為的公義及憤怒發泄在陳真身上。

高官指3人的判刑原定等待不認罪被告有裁決結果後進行，但鑑於目前情況，法庭不能確認何時才能有最終裁決，故暫定將3人的判刑押後至明年5月22日，其間3人須要還押。