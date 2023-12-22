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周守仁：社會需特別與青少年一起行　要讓教育工作者有空間陪伴青少年 (12:51)

天主教香港教區主教周守仁樞機發表聖誕文告，他說，青少年自毀行為個案有所上升，令人心碎，稱社會需提升具同理心的體諒、寬容和寬恕的文化，而當建立具同理心和慈悲的文化時，就能夠開始相互陪伴、攜手前行，「特別是與青少年一起行」。他說，要讓教育工作者有時間、空間和精力去陪伴青少年，形容陪伴是很有價值的聖誕禮物。

周守仁說，每日有戰爭和恐怖主義的新聞報道，亦有地緣政治的緊張局勢，這些都對香港有影響；而疫情後經濟仍然疲弱，不同行業和專業都出現明顯的人才短缺，最令人心碎的是青少年自毀行為個案有所上升，為人帶來無動力、甚至灰鬰的情緒。但他認為，如果能為在掙扎中的人，特別是青少年和長者，騰出時間和空間，「光明和喜樂也會隨之而來。」

周守仁稱，要讓教育工作者有時間、空間和精力去陪伴青少年，稱陪伴同行需要時間、內在空間、並不帶批判地聆聽對方的困境，但若教育工作者被種種工作職務纏擾，即使想學習如何最好地陪伴學生，亦只變得有心無力。

他又感謝宗教團體和社會機構，包括政府及不少個別人士，認為他們一直在幕後努力，幫助近年違法的青年，讓他們重新融入社會，不過周守仁指，仍有很多人在等待這種具希望的待遇。他希望在香港的人士相信，「我們值得得到比目前所有的更好」，表示大家起行、不要自憐、離開安舒區，「讓我們把聖誕的光輝反射開去,把光帶給那些在黑暗中掙扎的人們。」

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