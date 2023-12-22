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元朗謀殺案| 兩被告分別被控謀殺與妨礙司法公正　還押至明年3月再訊 (11:36)

各有家室的中年男子疑與內地情婦發生感情糾紛，他們與一名女友人日前凌晨於元朗消遣後乘的士期間爭執，情婦涉嫌用刀刺向情夫，情夫最終不治。涉案女子被控謀殺罪，其丈夫被指曾協助她處理兇刀，被控「作出傾向並意圖妨害司法公正的作為」罪，兩人今早（22日）被帶往屯門裁判法院首次提堂，裁判官應控方要求押後案件至2024年3月15日再訊，兩人還押候訊。

持雙程證的女被告劉玲玲（36歲）報稱無業，而男被告潘港浩（29歲）為地盤工人。庭上書記讀出控罪問被告是否明白，操普通話的女被告表示「不明白」後，裁判官黃國輝隨即指「謀殺啊，話你殺咗人啊」、「咁簡單」，女被告回應稱當時並不清醒。裁判官提醒現時不是聽取解釋，女被告遂答道明白。

控方申請押後案件，以待警方進一步調查，辯方不反對，獲裁判官批准。控方反對男被告保釋，裁判官聽畢陳辭拒絕讓他保釋，男被告將於12月29日進行保釋覆核。女被告沒有保釋申請，兩人須要還押。

控罪指稱，女被告於2023年12月20日，在元朗媽廟路17號的士站近燈柱編號AD1598謀殺男子莫偉雄（48歲）。男被告被控同日在天水圍天晴邨晴碧樓對出花槽意圖妨害司法公正，而作出有妨害司法公正傾向的作為，即協助劉玲玲將一把黑色摺刀棄置於花糟。

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