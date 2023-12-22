警拘3內地男女涉「祈福黨」騙案 (12:12)

新界北總區刑事部經深入調查及翻查大量閉路電視，成功鎖定詐騙集團成員身分，於昨日展開拘捕行動，分別在落馬洲及旺角，拘捕1男2女持雙程證內地人，年齡54至70歲，涉嫌「以欺騙手段取得財產」並在身上檢獲涉案的金器首飾，3人現正被扣留調查。

新界北總區重案組高級督察吳紹鵬指，「祈福黨」的行騙手法，首先一名騙徒會以搭訕形式，向路過的事主詢問附近有無一位出名神醫，其後聲稱家人患有重病，希望找到神醫幫助醫治家人，當得到事主信任，另一名騙徒出現聲稱認識神醫，可帶他們往找神醫，於是帶事主到人流稀少的地方見第三名騙徒，該名騙徒聲稱是神醫的子女，與事主閒聊得到信任後，就會指事主撞邪或家中有靈體，會影響家人身體健康，甚至帶來血光之災，令事主聽到感到驚怕，及擔心家人的安全，盲目跟隨騙徒指示，返回家中取去貴重財物放入膠袋，交給騙徒「祈福」，而騙徒在「祈福」過程中偷龍轉鳳，將財物換上水樽、報紙等雜物，並且叮囑事主返家後才可打開膠袋，當事主返家後才知受騙報警。

警方呼籲市民，尤其是長者，如在街上遇到陌生人兜搭，耍提高警覺，不要輕易將財物交給陌生人。