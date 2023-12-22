私隱公署相隔逾年公布Carousell資料外泄報告　鍾麗玲：有空間加快 (11:09)

鍾麗玲說，Carousell通報私隱公署後，委任獨立資訊科技顧問公司調查事件，公署日後再面對類似事件時，或不會給予涉事公司太多時間調查，若未能掌握事件全部資料，亦要根據手上得知的資料作出評論，相信有助加快調查程序，但她亦表示，當掌握所有資料後才可作較公正的結論。

另外，私隱專員公署正與政府商討修訂《個人資料（私隱）條例》，鍾麗玲說，正研究引入行政罰款機制，以加大阻嚇力，當發生涉及個人資料事故時，公署可按事件嚴重程度、影響人數及機構責任直接要求相關機構罰款。至於預計罰金為何，她說，將參考海外司法管轄區及香港實際情况，仍在與政府商討細則。她又說，正研究引入資料外泄事故強制通報機制，亦會考慮全面提高罰則。