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私隱公署相隔逾年公布Carousell資料外泄報告　鍾麗玲：有空間加快 (11:09)

網上分類買賣平台Carousell（旋轉拍賣）去年10月發現資料外泄，260萬名用戶的個人資料被放在暗網出售，其中32.4萬個香港帳號受影響，事隔逾年，私隱專員公署昨方公布調查報告。私隱專員鍾麗玲今早於港台《千禧年代》中表示，認為有空間加快調查，但亦指出，因應調查程序，公署先後向Carousell 5次查詢，之後亦要澄清部分資料；而公署在今年10月已完成調查，惟要將草擬本送到Carousell，以確認沒有不準確之處並等候回覆，故最終昨日才可公布報告。

鍾麗玲說，Carousell通報私隱公署後，委任獨立資訊科技顧問公司調查事件，公署日後再面對類似事件時，或不會給予涉事公司太多時間調查，若未能掌握事件全部資料，亦要根據手上得知的資料作出評論，相信有助加快調查程序，但她亦表示，當掌握所有資料後才可作較公正的結論。

另外，私隱專員公署正與政府商討修訂《個人資料（私隱）條例》，鍾麗玲說，正研究引入行政罰款機制，以加大阻嚇力，當發生涉及個人資料事故時，公署可按事件嚴重程度、影響人數及機構責任直接要求相關機構罰款。至於預計罰金為何，她說，將參考海外司法管轄區及香港實際情况，仍在與政府商討細則。她又說，正研究引入資料外泄事故強制通報機制，亦會考慮全面提高罰則。

相關字詞﹕編輯推介 私隱專員公署 鍾麗玲

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