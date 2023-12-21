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「痛症治療中心」疑涉不良營商　海關接23宗投訴今到9分店調查 (21:24)

海關近月接到23宗舉報，指一所「痛症治療中心」旗下9間分店懷疑以不良手法銷售預繳式療程服務，涉嫌違反《商品說明條例》。海關人員今日（21日）到9間分店調查，暫時未有人被捕。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查主任靳子謙指，近幾個月接到多名市民舉報，指稱一間連鎖痛症治療中心職員以不良營商手法銷售療程，投訴主要指該公司原聲稱由物理治療師提供主要相關療程服務，但最後發現治療人員沒有相關資格；亦有投訴指職員涉用威嚇手法強迫顧客購買預繳式服務。

海關今日調派超過40人到該公司位於不同地區的9間分店進行調查，包括向涉事公司董事、負責人及職員調查，關員又在現場取走一些相關療程合約、單據、職員資料等等，稍後作進一步調查。據悉涉事公司營運大約一、兩年。

截至今日中午，海關共收到23宗舉報。靳子謙指暫時未有拘捕行動，會繼續密切留意涉事痛症治療中心及相關行業的銷售手法，如有足夠證據，會立即採取執法行動。海關提醒商戶須遵守《商品說明條例》的規定，而消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮；於購買服務後，應保留交易單據及相關紀錄，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

相關字詞﹕不良營商

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