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范鴻齡：冀第二批110名大灣區醫護明年首季來港　過去一年醫護人手正增長 (18:29)

醫管局去年9月公布推出「大灣區醫療人才交流計劃」，醫管局主席范鴻齡表示，已跟廣東省衛健委商談第二期計劃，將會有10名醫生及100名護士來港，當中數名為眼科醫生，期望明年首季來港。范說，明年亦會派本地醫護到內地交流，當中包括中醫。

海外招聘方面，范鴻齡說，4月至今已發約160份聘書予符合條件的非本地培訓醫生，主要來自英國及澳洲，當中大約有120名非本地培訓醫生已接受聘書，其餘40名則正進行配備專科等程序，希望明年全數加入醫管局。至於醫管局於今年6月啟動的「環球醫療人才匯聚計劃」，范鴻齡形容反映良好，現時已選拔25名醫生來港接受培訓，分別來自馬來西亞及大灣區等地方。

另外，醫管局宣布成立環球醫療人才招聘中心，冀直接接觸外地私人執業的醫生、護士及專職醫療人才。范鴻齡表示，局方會提供一站式服務，每個個案都會很快有專人跟進，相信有助局方在全球搶人才更順利。

醫管局亦宣布更改人手流失率計算方法，明年起新計法將不再納入退休後獲重聘的醫護。范鴻齡舉例，以新方式計算，過去一年全職醫生流失率由7月的6%，跌至10月的5.3%；若以舊方式計算，流失率則由6.9%跌至6.4%。全職護士方面，以新方式計算，過去一年全職護士流失率由7月的9.5%回落至9%；若以舊方式計算，則由10.3%下跌至9.9%。

范鴻齡指，過去一年醫護人手均錄得正增長，分別是264人及269人，雖然流失率下降速度緩慢，但比率持續下降，仍屬好消息，對未來人手審慎樂觀。

相關字詞﹕編輯推介 醫管局 大灣區醫療人才交流計劃

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