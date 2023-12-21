警破財務中介公司詐騙案拘8人　涉12案損失160萬 (17:59)

警方偵破財務中介公司詐騙案，拘捕8人，涉嫌收取財務中介費、服務費及利用事主信用卡套現。警方指，公司經營近2年，至今年9月才接獲第一宗報案，暫尋獲12名事主，合共損失超過160萬元，其中最大一宗損失約70多萬，據悉該名事主借貸130萬元，惟其中78萬元落入中介公司。

警方重案組第一隊主管督察葉恩樺表示，警方9月接報，事主早前接到聲稱銀行職員電話，指可提供低息貸款，惟事主信貸額低，需轉介至尖沙嘴中國保險大廈一間財務中介公司，中介及後為事主申請二線貸款，並收取貸款金額三成為中介費，又提議事主以信用卡套現，並帶事主到連鎖店以信用卡購買禮券及現金券，再以面值七至八成收購。騙徒及後消失無蹤，事主需自行負擔貸款及卡數，案件涉騙款約70萬元。警方相信，中介以4種方法騙取受害人金錢，包括收取申請貸款的服務費，即使最終並無借錢，事主亦要繳交3000至5000元的服務費，而成功借貸者，則需付貸款金額三成以上的中介費，公司亦會著事主以信用卡套現現金，如事主無力還款，則稱可協助轉介律師申請破產，並收取轉介費。

警方經調查後發現，涉案「格林集團財務中介公司」聲稱提供會計、審計及簿記服務，但沒有會計及財務匯報局註冊，亦不屬持牌放債人、中介。該公司在2021年2月至今年11月期間，逾144人入帳予公司或職員帳戶，涉款700萬元，相信入帳人屬借貸事主，已成功接觸其中11人。

警方在12月19至21日展開行動「戎騎」(ARMYTROOP)，以「串謀詐騙」及「串謀洗黑錢」拘捕1男7女（29至51歲），當中包括犯罪集團的主腦、銷售員、前台接待員、文員等，部分報稱有保險經紀、文員及銷售員等正職，各人已獲准保釋。警方亦搜查涉案辦公室，其中一單位用以接待客人，另一單位則存放文件、打推銷電話，單位內檢獲500萬元現金、名牌飾物、中介公司僱用紀錄、事主財務狀况、收取費用紀錄等、以及向事主銷售時的模擬對白。

油尖警區刑事部總督察謝子峰感謝單位業主及銷售禮券的商戶配合調查，呼籲市民借貸時要留意有否不合理的中介費及服務費，重申「借錢梗要還，咪俾錢中介」。