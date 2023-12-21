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彩虹邨預分三期重建　居民將可遷至美東邨或優先認購宏照道綠置居 (16:14)

房屋局長何永賢宣布，政府將展開重建彩虹邨的研究，預期分三期重建，每次涉及約2500個單位，相關居民會獲安置於有2860個單位的黃大仙美東邨，或可優先購買宏照道綠置居項目。她指，彩虹邨老化，當局要投入的維修保養資源多，認為是時候啟動重建研究，當局將由明年農曆年後開始到邨內收集居民意見，預料明年內會完成收集意見。

何永賢表示，初步估計彩虹邨重建後可提供9200個單位，較現時多約1800個，具體數字、戶型分布、商業設施數量等要待日後詳細規劃。她稱，每期居民遷走後，當局要拆卸樓宇再重建，預料由第一批居民遷出起計，至最後一批居民重新遷入，共需約15年時間。至於初步預料地積比或每幢樓宇可建多少層數，何永賢說，研究報告中會作規劃，稱彩虹邨是好好的地點，強調當局會好好珍惜每塊土地，亦會善用機會改善附近交通網絡，平衡各元素。

彩虹邨的特色之一，是各幢樓宇七彩顏色的外牆，亦是香港其中一個熱門打卡點。被問到重建後的彩虹邨會否保留此特點，何永賢說，會以「與民共議」的方式進行規劃，設計團隊會收集居民意見，希望將居民意見轉化為未來彩虹邨的特點，「當『彩虹』再現時，希望佢可以比以前彩虹邨更靚、更光亮。」 

至於為何安排居民遷往美東邨，而非安排遷往宏照道綠置居項目，何永賢解釋，彩虹邨有逾20%單位屬一人單位，與美東邨相若，但宏照道項目僅有約2%的一人單位，故選擇安排居民遷往美東邨。她又說，會按每戶人數為居民提供搬遷津貼。商舖方面，何永賢指，當其他房委會屋邨招租，會特別安排讓彩虹邨商戶優先投標。 

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