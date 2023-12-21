警破黑幫賣淫集團　拘11男女 (15:46)

警方東區警區刑事部高級督察劉志峯表示，該賣淫集團於社交平台提供女子的性感照片及片段作招徠，並安排泰籍及內地女子到北角一酒店提供性服務。調查顯示，集團透過中介人認識性工作者，再經即時通訊軟件群組指示泰籍及內地女子訂購指定房間，當她們持旅遊簽證來港後，集團再透過社交平台安排已預約的嫖客到酒店房間進行性交易。集團骨幹分別會向性工作者提供日用品、一次性毛巾、避孕套及上門收取犯罪得益。

警方指，該賣淫集團已活躍約3個月，集團會向賣淫女子抽取肉金五成作佣金，其每月營業額高達30萬元，惟警方仍在調查每宗交易金額。警方昨（20日）展開執法行動，以「控制賣淫」及「依靠他人賣淫收入為生」罪拘捕4名年齡介乎26至49歲集團骨幹，包括3名本地男子及1名泰籍男子，另亦於酒店拘捕3名泰籍及4名中國籍女子（年齡介乎26至42歲），他們涉嫌違反逗留條件。行動中，警方檢獲7.5萬元現金及大量與性工作有關的物品，包括漱口水、避孕套及潤滑劑等。

警方強調會繼續打擊跨境賣淫活動，又重申控制他人賣淫及依靠他人賣淫收入為生，一經定罪，可被判監10至14年不等。