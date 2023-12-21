警破黑幫賣淫集團　拘11男女 (15:46)

一個由黑社會操控的賣淫集團透過通訊軟件安排泰籍及內地女子來港提供性服務，警方經調查拘捕11男女，包括4名集團骨幹及7名賣淫女子，檢獲大批與性工作相關的物品，包括漱口水、避孕套等。警方相信行動已瓦解一個本地賣淫集團。
警方東區警區刑事部高級督察劉志峯表示，該賣淫集團於社交平台提供女子的性感照片及片段作招徠，並安排泰籍及內地女子到北角一酒店提供性服務。調查顯示，集團透過中介人認識性工作者，再經即時通訊軟件群組指示泰籍及內地女子訂購指定房間，當她們持旅遊簽證來港後，集團再透過社交平台安排已預約的嫖客到酒店房間進行性交易。集團骨幹分別會向性工作者提供日用品、一次性毛巾、避孕套及上門收取犯罪得益。
警方指，該賣淫集團已活躍約3個月，集團會向賣淫女子抽取肉金五成作佣金，其每月營業額高達30萬元，惟警方仍在調查每宗交易金額。警方昨（20日）展開執法行動，以「控制賣淫」及「依靠他人賣淫收入為生」罪拘捕4名年齡介乎26至49歲集團骨幹，包括3名本地男子及1名泰籍男子，另亦於酒店拘捕3名泰籍及4名中國籍女子（年齡介乎26至42歲），他們涉嫌違反逗留條件。行動中，警方檢獲7.5萬元現金及大量與性工作有關的物品，包括漱口水、避孕套及潤滑劑等。
警方強調會繼續打擊跨境賣淫活動，又重申控制他人賣淫及依靠他人賣淫收入為生，一經定罪，可被判監10至14年不等。